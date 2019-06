Premio Megamark: 71 le opere in gara di scrittori esordienti provenienti da tutta Italia

Cresce e si fa sempre più strada nel panorama nazionale dei concorsi letterari il 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi', promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con l'associazione culturale La Maria del porto, organizzatrice dei Dialoghi di Trani Partito nel 2016 come una scommessa in campo culturale, il premio, giunto alla quarta edizione e destinato a opere prime di narrativa italiana pubblicate tra gennaio 2018 e aprile 2019, vede in gara ben 71 opere proposte da oltre 50 case editrici, tra quelle più attive in Italia nella pubblicazione di romanzi di scrittori esordienti.Gli autori provengono da tutto lo stivale, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia e Campania. Sono pugliesi lo scrittore esordiente più giovane in gara (17 anni) e anche il più anziano (73 anni). Nutrita la partecipazione di scrittori laziali, ben 16, seguiti dai 12 pugliesi e 8 piemontesi. Oltre un terzo dei romanzi (25) è opera di scrittrici mentre sono 46 gli uomini a gareggiare.Concorso letterario del Sud Italia dedicato alle opere prime con il montepremi maggiore, da quest'anno il 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi" ha, all'interno della giuria tecnica, anche un notoche, insieme agli altri cinque membri - scelti tra personalità del mondo della cultura e dell'informazione - individueràresi noti ilSarà poi compito dei 40 lettori della giuria popolare decretare il vincitore assoluto, al quale sarà attribuito il premio di 5.000 euro; gli altri quattro finalisti saranno premiati con 2.000 euro ciascuno.L'iniziativa, presentata anche a Roma alla fiera della piccola e media editoria "Più Libri Più Liberi" e al "Salone internazionale del libro" di Torino, si concluderà ilcon lain programma nel Palazzo delle Arti Beltrani durante la serata che I Dialoghi di Trani dedicheranno al premio. Dalla prima edizione del 2016 (quando le opere in gara furono 27) il premio è costantemente cresciuto, sia per quanto concerne il numero di case editrici partecipanti che di romanzi in gara.Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell'omonimo gruppo pugliese. La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando 'Orizzonti solidali' rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi', nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.