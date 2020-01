Presepe vivente della Xiao Yan, domani si replica

Due giorni pieni di iniziative grazie all'associazione Xiao Yan. Dopo la prima data del presepe vivente "Una notte di luce", che ha registrato una partecipazione massiccia di cittadini non solo di Trani, domenica 5 gennaio 2020 è prevista la replica. La location è sempre la stessa: il centro storico di Trani si trasformerà nella Betlemme dell'anno Zero con la vera luce che accompagnerà i fedeli alla ricerca della Sacra famiglia. Le modalità rimangono sempre le stesse del 26 dicembre: l'ingresso è previsto dalle 17 alle 21, da via Beltrani, con ticket di 1 euro.Lunedì, invece, il giorno dell'Epifania, ritorna il saluto dei Re Magi alla Natività. I tre personaggi, portando in dono oro, incenso e mirra, partiranno alle ore 11.30 dalla chiesa di Santa Chiara e arriveranno in piazza della Libertà alle 12.15. Qui, giungerà anche la Befana che donerà un simpatico regalo a tutti i bambini. Entrambi gli appuntamenti sono stati voluti dall'amministrazione comunale e realizzati dai volontari dell'associazione Xiao Yan.