Puglia Outlet Village tra beneficenza, aperture straordinarie e nuovi orari

La Land of Fashion di Molfetta è ripartita col piede giusto, tra cortesia, sorrisi e tanta sicurezza. A conferma del buon lavoro fatto durante la ripartenza da Puglia Outlet Village si punta subito sull'apertura straordinaria di martedì 2 giugno, quando i clienti del Village sull'Adriatico potranno vivere l'esperienza di shopping durante tutto il giorno di festa della Repubblica, dalle ore 10 alle 21.Dal 1° giugno prende il via anche il nuovo orario estivo, che prevede l'apertura dei cancelli del Village dalle ore 10 alle 20 dal lunedì al venerdì, con i weekend e i giorni festivi in cui gli Store rimarranno aperti un'ora in più, sino alle 21. Un'estensione dell'orario che favorisce ulteriormente la sicurezza nell'acquisto, in quanto diluisce le presenze e rende ancor più fruibili i punti vendita dell'Outlet pugliese.Il gruppo Land of Fashion ha dimostrato ancora una volta di essere al fianco di alcune realtà territoriali, con un'iniziativa specifica di raccolta fondi, attraverso la vendita a fini di charity di mascherine riutilizzabili personalizzate "Fashion for Land" dal design esclusivo per uomo e per donna, con una parte del ricavato in beneficenza alla Protezione Civile di Molfetta.Intanto, il Village molfettese prosegue l'attività di informazione dei propri affezionati clienti su tutte le novità di Puglia Outlet Village, attraverso la costante attività del sito pugliaoutlet.it e dei canali social, facebook e instagram, puntuali nel comunicare la vita del Villaggio pugliese che continua a pulsare più forte di prima.