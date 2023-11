Puglia Village incanta con la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio

La magia del ghiaccio è pronta a emozionare i visitatori di Puglia Village nel periodo festivo più entusiasmante dell'anno. Dall'11 novembre, fino al 31 gennaio 2024, nella piazza principale del Village è possibile pattinare sulla meravigliosa pista di pattinaggio, già pronta ad accogliere gente di tutte le età. Una pista speciale, completamente inclusiva, che consente l'accesso ai disabili in carrozzina, collocandosi così come seconda pista di pattinaggio sul ghiaccio in Italia con questa importantissima peculiarità. Una pista tutta da scoprire, arricchita anche da un innovativo percorso che abbraccia le bellissime aiuole del Village.Dalla Rockfeller Plaza di New York al Grand Palais di Parigi, la pista di pattinaggio resta la principale attrazione natalizia, sempre capace di unire il mondo del divertimento a quello del fashion. Proprio come in Puglia Village, dove incanto sarà la parola chiave di un'esperienza di shopping sempre più divertente.Per tutto il periodo delle festività, Puglia Village si trasformerà in un vero e proprio paesaggio natalizio, ospitando una serie di iniziative che renderanno il Natale dei visitatori indimenticabile. Negozi addobbati a festa, relax, degustazioni, spettacoli e intrattenimenti, faranno di questo Natale un evento meraviglioso, con i più piccoli impegnati a partecipare a giochi e attività̀ creative natalizie, come laboratori e intrattenimenti, mentre i genitori potranno dedicarsi liberamente agli acquisti natalizi.Per scoprire tutte le novità di Puglia Village è possibile visitare il sito pugliavillage.it e seguire i canali social Puglia Village.