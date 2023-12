Puglia Promozione per le feste di Natale sbarca su tik tok, c'è anche Trani

Sono solo trenta i secondi per allettare i visitatori a venire in Puglia durante le feste di Natale, magari a Capodanno, tra presepi viventi, manifestazioni, cibo e vino d'eccellenza, spettacoli, luminarie: ma il breve video di Puglia Promozione -l'agenzia regionale del turismo sbarcata su Tik Tok - è già virale . E per ben due volte tra i brevissimi frame occhieggia - tra le attrazioni della regione - la nostra Cattedrale: pulita, senza ornamenti, essa stessa una celebrazione rella sua purezza dello spirito del Natale ma anche della bellezza del nostro territorio. Ma va sottolineato che quest'anno l'atmosfera natalizia è sicuramente più calorosa del solito e che Trani è più pronta degli scorsi anni a un' accoglienza natalizia, con le delicate illuminazioni lungo il centro storico- per via Beltrani fino alla via La Giudea, passando per via San Martino e attraversando diversi vicoli - in Piazza Mazzini, con le numerose manifestazioni nel programma di a Palazzo Beltrani, il presepe in piazza della Libertà, mercatini, ma anche la dolcissima mostra dei presepi nella cappella della chiesa dei Santi Medici. E ovviamente l'itinerario dei presepi nelle chiese del centro, tornate ad aprire le porte su Scenari della Natività che affascinano grandi e piccini. Senza dimenticare che Trani è pronta anche per lo spettacolo di Capodanno, con Raf sul palco a animare con la sua dance anni ottanta e 90 il salto da un anno all'altro.