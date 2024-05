A Trani incontro tra i Carabinieri e le referenti del Centro Anti Violenza

"Vittime vulnerabili, questa è la nomenclatura esatta per indicare tutte le donne, uomini e bambini che sono vittime di violenza", questo è solo uno dei tanti temi affrontati nell'incontro avvenuto in mattinata tra il Colonnello Galasso, il referente dei per i reati di violenza di genere Maresciallo Luisa Vernice e le referenti dei Centri Anti Violenza Osservatorio Giulia e Rossella di Barletta, Riscoprirsi di Andria e Save di Trani.Il sottoufficiale dell'Arma è la prima donna a ricoprire il ruolo di referente all'interno del Comando Provinciale, rappresentando un punto di riferimento non solo per i comandi territoriali Arma ma anche per i Centri Anti Violenza. L'incontro di oggi è stato il primo passo per una maggiore collaborazione e fiducia nei confronti di un'Istituzione, quella dell'Arma dei Carabinieri, che ha tra i compiti principali la prevenzione dei reati.Numerose le proposte di iniziative da fare insieme come incontri di formazione presso gli istituti scolastici, visite alle diverse sedi dei Centri Anti Violenza e l'incremento di Stanze Rosa per le vittime vulnerabili.