Quando canta Savio Vurchio il "muro" si alza in piedi

Quando canta Savio Vurchio il muro si alza. All together now. Tutti insieme adesso.E l'audience di Canale 5 vibra sulle note soffici o rabbiose del timbro unico vocale de "Lo Zio", così come lo appella J-ax, mentre la madrina Michelle Hunzinker lo definisce "leone di Andria", nonna Rita Pavone lo adula, Anna Tatangelo si spertica in lodi. E Francesco Renga freme, temendo un duetto, o forse un duello.Un successo strepitoso quello di Savio Vurchio, 52 anni, una vita da mediano (vedi Lele Oriali/Ligabue), alla sua terza partecipazione ad un talent nazionale: nel 1995 apparve nelle vesti e nella voce di Pino Daniele a "Re per una notte" con Gigi Sabani. Nel 2003 spopolò a "The Voice", troppo bravo per entrare nei meccanismi dei discografici. Nel 2020 eccolo a "All together now", dove ha superato alla grandissima le prime 3 delle 6 puntate previste ogni mercoledì in prima serata su Canale 5"Una esperienza davvero molto bella quella che sto vivendo negli Studi Voxon di Roma – ci racconta Savio – perché al di là della competizione stiamo attraversando momenti di grande crescita ed entusiasmo. Siamo tutti insieme come in una grande squadra, ci scambiamo esperienze, amicizie, ci confrontiamo quotidianamente, ed i quattro componenti della giuria sono assolutamente monumentali. Ognuno per il suo: Rita Pavone è da paura per quanto ha fatto, per quanto rappresenta e per quanto vale; Anna Tatangelo è una professionista di grandissimo talento, che è stata stretta nell'iconografia della coppia con D'Alessio, e che invece è assolutamente preparata e di grande intelligenza e intuizione. Di J-ax, che dire: c'è un feeling professionale fra noi, è un pozzo di conoscenza non solo musicale, ha doti musicali oserei dire geniali".E Renga, con i suoi voti striminziti? "Francesco è un grande cantante, non pensate che ce l'abbia con me, anzi. Grande".Talenti giovani e meno giovani, chi preferisce Vurchio? "Beatrice Baldaccini è un'artista a tutto tondo. Molto bravo anche l'amico Eki, ma davvero non fatemi dire altri nomi, sono tutti molto bravi. Sarà una sfida difficile!"La fan principale di Savio è la bellissima moglie Sonia. Ma tutti noi siamo suoi fans. E lo seguiremo ancora nelle prossime puntate per "All Together Now", tutte da gustare. Muro compreso.