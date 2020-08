Raccolta differenziata porta a porta, il ritiro dei nuovi kit nell'ufficio start up

Amiu S.p.A., in prossimità dell'avvio della raccolta differenziata porta a porta per l'intera città di Trani in programma da settembre 2020, invita le utenze domestiche cioè tutti i nuclei familiari sprovvisti del kit necessario per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a recarsi presso l'ufficio start up in via Finanzieri n. 24 al Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" per il ritiro delle informazioni e dei contenitori a cura dei facilitatori ambientali. Si specifica che con l'avvio del nuovo sistema di raccolta saranno rimossi i contenitori stradali per la raccolta differenziata.L'ufficio start up è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle 19,30 e la domenica dalle ore 8,30 alle ore 13,30. In caso di impossibilità a raggiungere la sede AMIU di via Finanzieri n. 24 si può delegare l'attività di ritiro del kit: per effettuare il ritiro è necessario esibire copia del documento di identità e della tessera sanitaria dell'intestatario del ruolo Tari e dunque sia del delegato che del delegante. Per qualsiasi informazione invitiamo gli utenti a contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 (escluso i festivi) o scrivendo alla pagina Facebook di AMIU o consultando il sito www.amiutrani.it