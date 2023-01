Raffiche di burrasca, molti danni: spezzato in due il tronco di un albero in Piazza Martiri di via Fani

La conta dei danni - si spera non gravi - si farà domani mattina: di certo il doppio arcobaleno di questa mattina che aveva illuminato il porto non aveva fatto presumere la violenza delle raffiche che avrebbero colpito Trani per tutta la giornata e che ancora stanno violentemente ululando - amplificate dalla voce del mare in burrasca - nella notte.Tra cassonetti rotolati per strada - domani c'è la raccolta della plastica sparsa veramente dappertutto - vasi rovesciati sui balconi e per le strade, fa impressione vedere il tronco di questo albero letteralmente spezzato in due.La fotografia giunge da Piazza Martiri di via Fani davanti al supermercato Despar : di certo non alberi di grossa stazza, ma il peso del vento sui rami ha di fatto spezzato un tronco.Vento forte e raffiche di burrasca previste anche per domani, ma, pare, dai vari siti meteo, niente pioggia.Giornate di inverno gelido - benché le temperature non siano rigidissime - che si erano fatte attendere e che sono affiorate con violenza.