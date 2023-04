"Ragazzi...? Da Mò Bio a Trani una figata assurda!" Ma Frank Gramuglia, Mandrake e Karen fermati dalla pioggia

"Ragazzi avete mai scroccato al Sindaco di Trani una cena? È una figata assurda!!" Frank Gramuglia con le sue storie ironizza sulla mancata esibizione prevista sabato ma non si risparmia sulla evidente soddisfazione di essere s tra gli ospiti d'onore di una manifestazione nella nostra Città.Con le centinaia di migliaia di followers di questi personaggi, anche milioni, una giornata di sole avrebbe riempito letteralmente il porto di un pubblico reale, e non virtuale, come su Instagram e Tik Tok. Ma le star del web a Trani hanno lasciato comunque il segno, alcuni riuscendo a raccontare la propria esperienza nonostante il maltempo, altri prendendo confidenza con il territorio e in particolare con un ristorante nel centro di Trani dove hanno trascorso la serata: oltre Frank Gramuglia, anche Giuseppe Mandrake Ninno e KarenJane." questi nostri due ospiti sono pugliesi ma ormai vengono invitati ovunque in Italia, quindi gustare le nostre specialità, in particolare le orecchiette col pomodorino al forno come solo a Trani le sappiamo fare - da noi con la piccola variazione sul tema con la stracciatella e il peperoncino - ha incontrato decisamente il loro gusto ". Così i giovani dello staff del ristorante nato nel concetto del biologico e della produzione a km zero per realizzare piatti tipici della tradizione locale; "ma non si sono risparmiati nel gustare le nostre bombette di maiale, verdure e canestrato, davvero siamo stati molto soddisfatti di vederli apprezzare le nostre specialità ".E mangiando mangiando i due hanno animato una tavolata che ha occupato quasi l'intero locale, affollata di tutto lo staff e di alcuni amici del primo festival dedicato al mondo dei social, il Followme Festival, che ieri ha avuto luogo a Trani, organizzato dall'Associazione "La Quercia" e che sul più bello è stato interrotto dalla pioggia.E dopo Marco Togni, fondatore di Giappotour e Giappolife, dedicato agli italiani in Giappone, di recente protagonista della disavventura di essere stato destinato con un volo a Bali anziché a Bari, ovviamente diffusa sui suoi canali social da 2 milioni di follower; dopo Simone Pedersoli "influencer della felicità che invita a guardare alla vita con fiducia e col sorriso nonostante la disabilità, lui che è affetto da Sma di tipo 2; e ancora dopo il celeberrimo Giovanni Muciaccia , quasi un padre degli influencer più recenti che ha improvvisato un attacco d'arte sul palco grazie al maxischermo, ebbene, niente da fare per gli ultimi ospiti che erano lì lì per salire sul palco, attesi anch'essi da un pubblico comunque molto numeroso e eterogeneo anche se in gran parte costituito da giovanissimi.Ma tra storie su Instagram e su Facebook con citazioni di attività locali (del b&b de Brado, della Gelateria Mogambo, della pagina di social Baffetto food) Frank Gramuglia e Giuseppe Mandrake Ninno, tra firmacopie e generosi selfie con tanti ragazzi che hanno cercato comunque di incontrarli, hanno sicuramente lasciato un segno a Trani , "città bellissima soprattutto per i trulli ", uscita quest'ultima in puro stile Mandrake, al quale mancava una delle sue improbabili parrucche ma non l'ironia che anima e condisce i post che hanno conquistato e vanno conquistando sempre più seguaci sul web.Ancora più pungente, anch'essa con decisamente in stile con i suoi "consigli " l'osservazione di Frank Maruglia: "Ci hanno pagato lo stesso e l'evento è stato annullato, vale a dire che è stato un vero affare !" . A cena era con loro in rappresentanza del Comune che ha patrocinato il festival Follow me , il consigliere comunale Antonio Befano, che giocando sulla comune calvizie ha postato sulla sua pagina Facebook le foto scattate con i due chiamandoli "fratelli".I due tra una battuta e l'altra, accertandosi di essere pagati nuovamente dal Sindaco , che nel pomeriggio aveva aperto il festival, si sono dimostrati ben disposti a tornare a Trani. E scherzi a parte c'è da pensare che la manifestazione potrebbe avere un seguito visto che l'altra star del web, Michele Monopoli, che ironizza sulla esaltazione della bellezza di posti incantevoli esotici e lussuosi paragonandoli al lavoro tra gli uliveti o alle nostre prelibatezze nostrane, purtroppo non è potuto intervenire per motivi personali. Ma si è fatta conoscere quella che ormai è la sua apripista ufficiale: Karen, che da Michele Inizialmente era stata canzonata nei suoi atteggiamenti di apprezzamento soprattutto nei confronti della Puglia e che adesso è diventata la sua spalla ufficiale, e che non ha potuto che spendere il suo tormentone per il ristorante dove hanno trascorso una piacevolissima serata:"Ragazzi siete mai stati a Mò bio? è una figata assurda!"