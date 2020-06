Reddito di emergenza, al via la presentazione delle domande online

Con la Circolare numero 69, INPS ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda per il Reddito di emergenza (Rem). Il Rem può essere richiesto all'INPS, esclusivamente online presentando la domanda sul sito web dell'Istituto (con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica) o attraverso i patronati.La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare. La Circolare riepiloga i requisiti per la richiesta, precisando che i dati relativi a requisiti e incompatibilità dichiarati nella domanda saranno oggetto di verifica.La domanda di Rem può essere presentata entro il 30 giugno 2020. Le due quote mensili, nel caso di presentazione della domanda avvenuta entro il 31 maggio, saranno erogate per il bimestre di maggio e giugno; se presentata nel mese di giugno 2020, saranno erogate per i mesi di giugno e luglio 2020.Questo il link per la consultazione della circolare.