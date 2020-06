Riapertura di bar e ristoranti, Cinquepalmi: «Occupazione selvaggia dello spazio pubblico»

Avevo suggerito di rilanciare l'economia dei commercianti, bar e ristoranti consentendo di occupare più spazio pubblico in considerazione del distanziamento e della perdita dei posti fruibili dai clienti. Non mi aspettavo però che questo divenisse un vero e proprio abuso. Si stanno costruendo pedane (anche in ferro) ovunque, occupando strade e marciapiedi.In prossimità delle elezioni le concessioni proliferano. Ma ci sono anche situazioni in cui occorrerebbe un minimo di controllo e prima ancora di buon senso. La Chiesa dell'Assunta è una graziosa chiesetta sita in Piazza Quercia, in area turistica. E' stata circondata da vasi di plastica, tavoli e sedie che impediscono l'accesso dei fedeli. Tra poco i fedeli reciteranno il rosario seduti accanto a quelli che mangiano il panino. Ma si può! E' proprio vero quando si dice che non c'è più religione!Il rimedio per limitare l'occupazione selvaggia dello spazio pubblico esiste, è pratico ed efficace. Basta segnare lo spazio concesso a disposizione, cosicchè, diventa ben visibile lo sconfinamento. Ovviamente lo scopo è innanzitutto quello di dissuadere dall'operare tale sconfinamento.