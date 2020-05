Riapertura esercizi commerciali, SmartDuc Trani realizza menù digitali

Oggi riaprono i pubblici esercizi. SmartDuc Trani ha ideato una sorta di "raccoglitore digitale" dei menu delle attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, pub, paninoteche, ecc.) e di somministrazione di bevande (bar, american bar, ecc) realizzando un vero e proprio menu digitale per i locali che intendono iscriversi (gratuitamente, lo ricordiamo) alla piattaforma SmartDUC.Quali sono i vantaggi di un menu digitale? Il menù digitale riduce drasticamente il rischio di contagio. Come? Con la creazione di un codice QR da scansionare e la realizzazione di un link dedicato con le foto del menù nella scheda dell'esercizio all'interno della piattaforma. In questo caso, l'attività dovrà stampare su carta il codice QR da mostrare al cliente sul proprio tavolino così da farlo scansionare e in pochissimi secondi il menù sarà visibile sul proprio smartphone (evitando contatti col menu cartaceo). Il link, scaricabile anch'esso tramite un comodo PDF, sarà invece molto utile anche per le consegne a domicilio.