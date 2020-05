Riapre oggi l'info point turistico a Trani

L'ufficio attrezzato per garantire la sicurezza degli utenti

Riapre oggi Info Point Turistico Comunale di Trani. L'ufficio è stato attrezzato per garantire il massimo della sicurezza degli utenti con distanziatori e parafiato. Si entrerà 2 per volta, con mascherina. Per consultare il materiale sarà obbligatorio disinfettarmi le mani.Aperto tutti i giorni con i seguenti orari: 10.30 - 13.00, 17.30 - 20.00.