Richiesta dalla Procura l'autopsia per stabilire le cause della morte di una bambina di Trani

Sarà l'autopsia a stabilire le cause delle morte di una bambina di 9 anni deceduta nei giorni scorsi a Trani a seguito di un malore. La studentessa che frequentava il quarto anno di scuola elementare presso il IV Circolo Didattico G. Beltrani era in classe quando ha iniziato a non sentirsi bene. Nessuno aveva presagito quello che sarebbe accaduto qualche ora più tardi: la bambina si è spenta in serata nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarla.I funerali della piccola si sarebbero dovuti svolgere oggi ma sono stati per l'appunto rimandati per consentire prima gli accertamenti autoptici. L'episodio ha scosso profondamente l'intera comunità scolastica e cittadina a maggior ragione che nei prossimi giorni la bambina avrebbe festeggiato la sua prima comunione.