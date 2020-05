Rifacimento del manto stradale, i lavori partono da via Pappolla

Sono cominciati oggi da via Pappolla i lavori per nuovi asfalti della quinta gara strade, a cura dell'assessorato alla Polizia locale e viabilità ed affidati alla ditta "Brudaglio Antonio" di Andria.In questa nuova gara sono ricomprese strade essenzialmente interessate dal transito di mezzi del trasporto pubblico locale: viale Europa (da via delle Tufare a viale Spagna), via Superga (da via delle Tufare a viale Spagna), via delle Tufare (da viale Europa verso via Superga), alcuni tratti di viale Falcone, via Istria, via Postumia (da corso Italia a via Dalmazia), corso Imbriani (da corso Italia a via Aldo Moro), via Matteotti (alcuni tratti), via Amalfi, il prolungamento di via Di Vittorio (tratto compreso fra via Cilea e il centro Jobel).Si ricorda che è istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale dalle ore 00.00 alle ore 24.00.