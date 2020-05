Rimodulazione Tari e ricalcolo Tosap, il Comune accoglie le richieste della coalizione Trani Governa

Social Video 4 minuti Rimodulazione Tari e Tosap: l'annuncio di Laurora su Fb

Rimodulazione della Tari e ricalcolo della Tosap. L'Amministrazione Bottaro ha accolto le richieste avanzate nelle settimane scorse dalla coalizione Trani Governa per venire incontro alle esigenze dei commercianti tranesi, in questo periodo in maggior affanno per via dell'emergenza legata al Coronavirus.In quell'occasione il candidato sindaco chiedeva il ricalcolo in diminuzione della Tari per il periodo di chiusura delle attività soggette ad obbligo di serrata; un'ulteriore riduzione della Tari per tutte le utenze commerciali del 20%; la riduzione della Tari per le utenze domestiche (per nuclei familiari con isee inferiore fino a 15.000 euro annui) del 20%, e riduzione della Tosap del 50%, del canone annuo.«La Tari, stando da quanto si apprende da un post di Palazzo di Città, sarà rimodulata in base ai mesi aperti e la Tosap probabilmente abbattuta del 50%».«Questa non è la nostra vittoria - ha annunciato soddisfatto Laurora - ma la vittoria dei cittadini tranesi!».