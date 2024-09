Riparte il progetto Nonni Vigili fuori alle scuole di Trani

Oggi, 19 settembre, riparte il servizio in entrata e in uscita davanti ai plessi scolastici, torna anche per l'anno scolastico 2024-2025 il servizio dei "Nonni e delle nonne vigili", volontari e volontarie dell'associazioni Auser Trani, grazie al quale l'entrata e l'uscita da scuola per i bambini e i ragazzi delle scuole viene resa più sicura.Il servizio che nasce moltissimi anni fa è realizzato in convenzione con il Comune. I volontari, muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occupano della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata e oltre a contribuire alla sicurezza possono anche fare segnalazioni alla polizia municipale su tutto quello che accade attorno alla scuola.«Questo servizio è molto importante nel supportare l'attività della polizia municipale aiutando ad assicurare una maggiore sicurezza agli alunni all'entrata e all'uscita da scuola. Un'attività che negli anni è divenuta sempre più apprezzata, oltre che dall'amministrazione, anche dalle famiglie, dagli insegnanti e dal personale degli istituti scolastici e che presenta risvolti positivi anche dal punto di vista educativo per il rapporto di fiducia che si instaura fra i volontari e gli studenti.Ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno e l'Amministrazione che ancora una volta ha avuto fiducia nel nostro operato in favore della comunità».