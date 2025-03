Trani esprime il primo presidente di AUSER Bat: è Antonio Corraro

Social Video 5 minuti Auser BAT: elezione di Antonio Corraro a primo presidente

"Il primo obiettivo sarà quello di far sventolare la bandiera di AUSER in tutti i comuni della provincia Bat", è stata questa la prima dichiarazione del neo presidenteeletto alla unanimità al I^ Congresso costitutivo di AUSER Bat che si è tenuto lo scorso 27 marzo a "Palazzo delle Arti Beltrani" a Trani. Numerosi i delegati presenti a rappresentare il territorio, di prestigio, a suggellare l'evento, la presenza diPresidente Regionale AUSER: "Oggi è una di quelle giornate importanti, la costituzione di un' AUSER provinciale - ha detto - non soltanto sarà una opportunità per radicarsi ancor più sul territorio per offrire servizi ai soci, ma anche per far emergere nuove necessità e criticità da colmare con progettualità".è un volontario di lungo corso, in AUSER da oltre 20 anni, fa della passione il vero motore che deve animare l'impegno associativo: "Senza passione non si va da nessuna parte e tutto rischia di diventare burocrazia. Chi mi conosce sa che oggi è vero nasce formalmente l'AUSER provinciale, ma la stessa è tutta da costruire, bisognerà darsi da fare a tutti livelli e mettersi a disposizione. Saremo molto impegnati sul territorio e non avremo problemi a bussare alle porte di ogni Sindaco di ciascuna città della BAT".Il congresso ha votato alla unanimità anche il nuovoche affiancherà il neo presidente: Anastasia Antonietta, Amoruso Alessandro, Carbone Francesca, Carbone Antonio, Catalano Gaetano, Mezzina Antonio, Ronco Carlo, Stolfa Tiziana. Isono inveceAnastasia Gennaro, Di Cuonzo Angela, Martello Eugenio.