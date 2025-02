AUSER di Trani, rinnovato il consiglio direttivo: Alessandro Amoruso riconfermato presidente

4 foto AUSER TRANI Congresso 2025

Lo scorso venerdì 21 febbraio, presso l'Auditorium San Luigi , l' AUSER di Trani ha celebrato il suo Congresso che ha coinciso con i 20anni fondativi del circolo tranese. Numerosa è stata la partecipazione, una presenza carica di emozioni e ricordi che guarda con fiducia al futuro associativo. Pur contando su circa 400 soci e pur potendo vantare una moltitudine di servizi , di attività ed di iniziative sempre attrattive e largamente partecipate, dalla platea è emersa la necessità di dotarsi di nuovi spazi finalizzati a soddisfare il crescente coinvolgimento della comunità tranese a nella nuova programmazione chegià mette a disposizione dei soci e della città. escursioni culturali, soggiorni in villaggi, rappresentazioni teatrali, sfilate di moda, la sartoria sociale, tutto si affianca ad altre attività come quelle di ginnastica dolce.Il Congresso dell' AUSER è stata anche l'occasione per rinnovare i componenti del nuovo consiglio direttivo che fino al 2029 avrà come riconfermato presidente Alessandro Amoruso classe '53. Questi i nome deleletto che vede anche una nutrita componente giovanile: Gennaro Anastasia, Giovanni Tarantini, Ersilia Bombini, Ferdinando Chietri, Concetta Arcieri, Vincenzo Di Micco, Giuseppe Capurso, Antonietta Anastasia, Nicola Mastrapasqua, Angela Di Cuonzo, Michele Papagno, Luciana Bausano, Stefano Lops, Giuseppe Raccah e Antonio Logoluso.: Antonio Corraro, Giovanni Abbatangelo e Olga Buzzerio.