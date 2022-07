Aperti X Ferie 2022, stasera lo spettacolo "Cena con delitto"

Questa settimana due sono gli appuntamenti di rilievo nell'ambito della rassegna estiva "Aperti X Ferie 2022". Il primo già pubblicizzato che si terrà giovedì 14 "Cena con Delitto", il secondo uno spettacolo di teatro-canzone. Questo non sarà una cover o un puro e semplice tributo a Fabrizio De André. Faber si presenta al pubblico non solo con le sue canzoni più belle e famose, quelle che spingono i presenti ad accompagnare in coro l'esecuzione, ma anche attraverso canzoni meno note ma non per questo meno importanti e significative, la parte recitata comprende testi di canzoni ma anche testi di altri autori che richiamano tematiche e personaggi delle canzoni di De André.Si tratta insomma di un viaggio nell'universo di Faber, una vera e propriacoi testi recitati dache richiamano le ispirazioni e gli ambienti delle canzoni di De André, mentre le musiche e le canzoni sono eseguite, con una sua particolare interpretazione, dal musicista e cantautore, riconosciuto interprete deandreiano a livello nazionale tanto da essere invitato da Dori Ghezzi a cantare alcune canzoni a Bari, alla presenza della compagna di Fabrizio, in occasione della presentazione del libro "Lui,io, noi" e del film "Fabrizio De André principe libero". L'invito è per venerdì 15 luglio alle ore 20,30 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia in Via Annibale di Francia, 43 – Trani.