Eugenio Martello nuovo presidente dell'Auser Trani

Cambio di vertice nell'Auser Trani, dove durante l'ultima Assemblea i soci hanno eletto come loro Presidente Eugenio Martello.Il Presidente uscente, dopo aver contribuito alla nascita della locale Sezione dell'AUSER, l'ha guidata per oltre un decennio, raggiungendo significativi risultati.È stato lo stesso Corraro in sintonia con l'Auser Provinciale rappresentata da Sandro Amoruso che, volendo avviare un processo di rinnovamento dei vertici dell'Associazione, ha invitato l'Assemblea dei Soci Tranesi a votare Eugenio Martello.Il nuovo Presidente, con un ricco curriculum professionale nel Terzo Settore, nonché ex Assessore ai Servizi Sociali di Trani, succede ad Antonio Corraro persona ben nota nella nostra città in ambito Sindacale, Politico e Terzo Settore.