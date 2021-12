Assistenza domiciliare, per Natale un mese di iniziative destinate ai fruitori dei servizi

La cooperativa sociale Shalom (che gestisce il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e il Servizio di Assistenza Domiciliare nell'Ambito territoriale Trani -Bisceglie) al fine di favorire l'integrazione sociale ed evitare situazioni di isolamento degli utenti in carico al servizio, realizzerà nel corso del mese una serie di attività.Iniziative da realizzarsi in entrambi i comuni: Servizio Benessere, che sarà espletato da una parrucchiera in favore degli utenti che hanno fornito la propria disponibilità. Gli interventi saranno registrati su apposito foglio di presenza e saranno rendicontati nella relazione mensile; Progetto "Pranzo Sospeso", iniziativa solidale in collaborazione con gli esercenti dei Comuni di Trani e Bisceglie che forniranno la propria disponibilità a donare, nella settimana precedente o seguente la festività del Natale, un pranzo o una cena in favore di singoli e/o famiglie. L'iniziativa sarà realizzata in collaborazione con l'Associazione Auser di Trani; Progetto "A Scuola di Sapori", che sarà realizzato nel mese di gennaio con la collaborazione con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Moro" di Trani, durante il quale alcuni utenti del servizio si recheranno a scuola per realizzare delle ricette tradizionali locali in collaborazione con gli alunni dell'Istituto. Tale progetto permetterà la realizzazione di un ricettario che sarà rilasciato alla struttura scolastica ed all'Ambito territoriale comunale; Acquisto e donazione di ausili domotici ed elettrodomestici per le autonomie degli utenti.Iniziative da realizzarsi presso il Comune di Trani – Laboratorio di "Sartoria Sociale", che sarà realizzato il martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in collaborazione con l'Associazione Auser di Trani; Laboratorio di "Canto Corale", che sarà realizzato il lunedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in collaborazione con l'Associazione Auser di Trani; Laboratorio di "Orto Sociale" che sarà realizzato in collaborazione con l'Associazione Auser di Trani che metterà a disposizione degli utenti un piccolo appezzamento di terra da coltivare.​Iniziative da realizzarsi presso il comune di Bisceglie – Progetto "Un pomeriggio da leggere", che si terrà presso una libreria sul territorio presso la quale gli utenti trascorreranno n. 2 pomeriggi tra chiacchiere e letture.