Auser Trani, ritorna "Marzo in cultura"

Anche quest'anno non poteva mancare l'edizione di "Marzo in Cultura" a cura di Auser Trani: una rassegna ricca di eventi che vedono la cultura come filo conduttore.Lo scorso anno ci siamo concentrati su Dante ed il festival di Sanremo e gli eventi si sono svolti interamente online. Quest'anno gli appuntamenti si svolgeranno in presenza e si parlerà di vari argomenti: salute, attuale situazione a livello mondiale, digitale e turismo.Numerosi saranno gli eventi. Ci saranno tre visite guidate gratuite grazie alla guida turistica Gabriele Pace che ci farà scoprire il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, la Villa Comunale e la chiesa di San Giacomo.Inoltre, ci saranno due appuntamenti gratuiti dove sarà possibile effettuare la visita dell'udito e ci saranno delle aperture straordinarie domenicali del Centro Polivalente Villa Guastamacchia e della libreria di quartiere. Si tratta di un'occasione unica per leggere o richiedere un libro anche di Domenica.Non mancheranno gli eventi di svago ed intrattenimento come l'aperitivo sociale presso il ristorante Fefino, presentazioni di libri interessantissimi e giornate dedicate interamente ai nostri anziani.«Ringrazio i tanti volontari - dice Vincenzo Topputi - che hanno dato la propria disponibilità ed in generale tutti coloro che hanno accettato di far parte di questa iniziativa».