Ri-valutiamo la terza età, oggi la presentazione del progetto targato Auser

La situazione pandemica degli ultimi due anni ha afflitto la popolazione mondiale senza distinzione di età, sesso e condizione sociale, producendo una nuova percezione del valore della vita e della considerazione della morte.



Nella popolazione adulta, soprattutto tra gli anziani, la pandemia e le conseguenziali limitazioni nel vivere quotidiano, hanno creato indiscussi disagi e pesanti ripercussioni sulle capacità di gestione della propria vita, a causa la ridotta attività di relazione sociale e la rinuncia ai rapporti famigliari e amicali.



Gli Esperti temono che tali rinunce abbiano causato e causeranno effetti importanti sulla psiche delle persone, soprattutto quelle fragili come la popolazione anziana. Per i suddetti motivi, i 6 Rotaract della Zona Nord Barese, Rotaract club Molfetta con presidente Pietro Minervini, Rotaract club Bisceglie (presidente Giovanni Bombini), Rotaract club Trani (presidente Roberta Vilella), Rotaract club Barletta (presidente Valeria Manosperti), Rotaract club Andria (presidente Giuseppe Inchingolo), Rotaract club Canosa (presidente Mauro Robbe); pienamente supportati dal distretto 2120 e dalla sua Rappresentante Distrettuale Xenia Paolelli, in stretta collaborazione con i Circoli AUSER di Molfetta, Bisceglie e Trani, si impegnano ad acquisire informazioni sullo stato di salute psichica di alcuni anziani, attraverso la predisposizione di un campione rappresentativo degli iscritti AUSER delle tre città. La raccolta di tali informazioni, effettuato da una Psicologa, potrà essere realizzata attraverso colloqui e/o con la somministrazione di un questionario, utili ad avere un quadro dettagliato dello stato di salute psichica del soggetto intervistato e, di conseguenza a consigliare di rivolgersi al proprio medico curante per intraprendere eventuali percorsi personalizzati di recupero delle capacità psichiche pre-covid, ma anche per prevenire situazione di malessere futuro.



Il Progetto sarà presentato nel dettaglio a Trani Mercoledì 9 Marzo 2022 alle ore 17:00, presso il Centro Polivalente "Villa Guastamacchia", dove interverranno:



Virginia Fiumefreddo - Referente Auser del progetto;

Senada Demaj –Delegato della Zona Nord Barese – Distretto Rotaract 2120;

Alessandra Montella - Psicologa;

Sandro Amoruso – Vice Presidente Provinciale AUSER BA/BT;

Eugenio Martello – Presidente Auser Trani;

Sebastiano Gadaleta – Presidente Auser Molfetta;

Antonio Mezzina – Presidente Auser Bisceglie.