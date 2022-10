Auser Trani: un programma di nuovi progetti con corsi, convegni, cineforum e gite

È trascorso un anno da quando l'Auser Trani ha ottenuto, grazie al bando Fondazione con il sud, un contributo utile ad incrementare e sostenere l'attività dell'associazione."Per prima cosa abbiamo acquistato un gazebo removibile che è stato posizionato nel giardino del Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, che ospita la sede operativa sociale dell'Auser Trani che gestisce il Centro in coprogettazione con l'Amministrazione Comunale di Trani; un palco e della strumentazione utile per la realizzazione di diversi progetti e iniziative", dichiara il presidente Alessandro Amoruso.Tra queste iniziative spicca la 6^ edizione di "Aperti per ferie 2022", una rassegna rivolta alla terza età per creare momenti di socialità contro la solitudine del periodo estivo: un ricco programma di appuntamenti con spettacoli, cultura, teatro e musica.Ora non si ha l'intenzione di fermarci, infatti si stanno organizzando anche corsi di Inglese, di informatica, di ballo, di cucito, salute e benessere, ginnastica, attività di intrattenimento, prosegue il presidente, e in particolare incontri e convegni e presentazione di libri aperti ad un pubblico esterno vista la capienza di ben 40 posti a sedere del gazebo.Inoltre, grazie al contributo abbiamo potuto anche acquistare un videoproiettore professionale per realizzare il Cineforum.Tante anche le iniziative in programma per il periodo natalizio possibili grazie alla strumentazione acquisto. L'evento "Non più soli" con tombolate, tornei di carte, di scopone, burraco, di scacchi; serate di divertimento con balli, canti, karaoke l'organizzazione di un viaggio a Napoli per ammirare i presepi di Spaccanapoli.Non si esclude la possibilità di fare trascorrere a tutti gli anziani il capodanno insieme.