Con "Non ti scordare di me" si chiude la diciassettesima edizione de La Festa dei Nonni

Con la manifestazione "Non ti scordar di me", tenutasi nella serata del 2 ottobre, si è conclusa la diciassettesima edizione dedicata alla Festa dei Nonni, che ha visto una massiccia e attiva partecipazione inaspettata dei soci e dei cittadini.Una festa che è durata quattro giornate, ricca di appuntamenti:- il primo svolto presso il Centro Polivalente per anziani di Villa Guastamacchia il 29 settembre, dove sono state allestite una mostra di quadri, organizzata dall'associazione artistica culturale nazionale "Lacarvella", e un'esposizione di libri rivolti a nonni e nipoti, a cura di Teresa Di Lernia, il tutto in compagnia del DJ Vittorio Cassinesi;- il secondo, il giorno 30 settembre, svolto presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, organizzato da "Il Treno del Sorriso", dove Francesco Pagano ha illustrato la storia del dialetto tranese e la vita dello storico Francesco Ferrara;- il terzo, il giorno 1 ottobre, svolto presso il Centro di Villa Guastamacchia, organizzato da "Il Colore degli anni" dove si è tenuto un incontro di aggiornamento sulle nuove tecnologie;- ultimo, il 2 ottobre, giornata dedicata ai Nonni, presso l'Auditorium della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire, si è tenuta la diciassettesima edizione di "Non ti scordar di me" organizzata da Auser Trani.Si ringraziano il Sindaco e gli Assessori della Città di Trani, e il Presidente Regionale di Auser Puglia per la loro partecipazione alle iniziative. Si ringrazia inoltre per la collaborazione ricevuta da DJ Vittorio Cassinesi, Franco Pagano, Teresa Di Lernia, dalle associazioni "Il Treno del Sorriso", "Il Colore degli anni" e "Lacarvella", dalla Biblioteca Comunale Giovanni Bovio, e dalla Parrocchia San Magno Vescovo e Martire.