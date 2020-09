Ritorno sui banchi, Gesualdo (Psicologi Puglia): "Poco si discute dell'impatto che il rientro porterà con sè"

"Nelle ultime ore si sta discutendo molto sulle modalità di rientro a scuola, un rientro che deve necessariamente avvenire, ma poco si discute dell'impatto psicologico che il rientro porterà con sé". È quanto afferma il presidente dell'Ordine degli Psicologi di Puglia, Vincenzo Gesualdo , ponendo l'attenzione sull'impatto psicologico del ritorno in classe dopo sei mesi di inattività. "Milioni di ragazzi in tutta Italia fra pochi giorni inizieranno a rifrequentare le scuole dopo sei mesi di autogestione", prosegue Gesualdo, "mesi nei quali è cambiata la quotidianità. Il rientro può rappresentare un nuovo sconvolgimento che non può esser ignorato".Ansia e timore di un luogo che era considerato familiare prima del lockdown sono sentimenti comuni nei bambini e negli adolescenti i quali sono nella fase di vita di crescita e di cambiamento. "Il lockdown ha destrutturato la quotidianità di tutti", aggiunge il presidente degli psicologi pugliesi, "soprattutto degli studenti che hanno dovuto riadattare i loro riti giornalieri. Adesso si sta chiedendo loro di farlo nuovamente, di tornare a vivere l'esperienza scuola, ma non nelle stesse modalità dovendo, quindi, adottare nuove abitudini".Ruolo fondamentale in questa nuova fase di riassetto della quotidianità è ricoperto dai genitori, i quali potrebbero riportare nella vita dei propri figli quelle dinamiche che caratterizzavano la vita di tutti i giorni prima dello stop. "Accettare l'emergenza Covid e non drammatizzarla è fondamentale affinché i propri figli vivano il nuovo cambiamento nel migliore dei modi", suggerisce Gesualdo, secondo il quale i genitori, ancora una volta, devono svolgere il compito più importante. "Il primo passo è tranquillizzare la mente emotiva dei ragazzi prima di rimettersi in marcia", continua Gesualdo, il quale, ora più che mai, rimarca l'importanza della figura dello psicologo a scuola.Con il protocollo di sicurezza siglato dal ministero dell'Istruzione viene posta attenzione alla salute e al supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti quale misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico, "un'iniziativa necessaria", conclude Gesualdo, "che potrà sicuramente giovare all'intera comunità scolastica".