Sabato e domenica il "musicomico" Antonello Vannucci al Mimesis

Un divertente spettacolo one man show con Antonello Vannucci (il musicomico) che ha come protagonista la sua amata città: Bari, vista attraverso il suo occhio birichino.Sabato 24 febbraio - ore 21.00 e domenica 25 febbraio alle ore 18.00, accompagnato dalla sua fedele chitarra, racconterà in modo ironico gli eventi che accadono nella sua città, tramite aneddoti che riflettono il tipico stile di vita del Sud.Con straordinaria abilità, trasforma le famose hit musicali in divertenti "bombe comiche", ottenendo un risultato assolutamente imprevedibile.*Ingresso posto numerato a pagamentoTeatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniPosti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.La prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*