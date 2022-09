Sabino Zinni, candidato alla Camera: «Al centro i giovani e le politiche attive del lavoro»

Supporto alle nuove generazioni, contrasto alla criminalità, progetti condivisi per la crescita del territorio. L'appello di Sabino Zinni, candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia 3 per la coalizione del centrosinistra, è un invito all'impegno e all'unità.Il 25 settembre i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Per Zinni, esponente del Partito Democratico, è importante concentrarsi sul territorio, superando campanilismi e lavorando insieme per trasformare bellezza e potenzialità turistiche ed economiche in crescita e ricchezza per le città della nostra provincia.Di seguito la nostra videointervista al candidato alla Camera Sabino Zinni.