Salta la tradizionale processione di notte a Trani. Il sindaco: «La città ha dato prova di grande maturità»

«Abbiamo pregato, abbiamo chiesto all'Addolorata la forza di darci la forza in questo momento». Queste le parole del sindaco Amedeo Bottaro al termine del momento di preghiera svoltosi questa mattina presso la chiesa di Santa Teresa insieme all'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo. Quest'anno, infatti, la tradizionale "processione di notte" non si è potuta svolgere per via dell'emergenza sanitaria in corso.«Ho elevato la preghiera a nome di tutta la città che ringrazio per aver compreso che la processione quest'anno non si poteva tenere e abbiamo dato prova di grande maturità e di grande serietà nell'accettare questa difficile, sofferta decisione. Mi auguro di poter uscire al più presto da questo brutto momento e che la nostra Addolorata ci dia forza e coraggio».