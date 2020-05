San Nicola Pellegrino, parte oggi il solenne triduo: solo celebrazioni eucaristiche in Cattedrale

Tutto pronto per i festeggiamenti di San Nicola il Pellegrino. Quest'anno, tuttavia, a cause delle restrizioni causate dall'emergenza Coronavirus si limitano alle sole celebrazioni eucaristiche. Di seguito il programma:30 maggio - Giugno 2020Ore 18.00 Apertura della chiesa del Transito di San Nicolino per la preghiera personale.Ore 18.30 Basilica. Santo Rosario e preghiera al Santo.Ore 19.00 Santa Messa officiata dal Rev.do Can. Mauro Sarni, rettore della Basilica Cattedrale e Padre Spirituale della confraternita.2 Giugno 2020 - Solennità di San Nicola il PellegrinoDalle ore 10.00 alle ore 12.00 Apertura ai fedeli della chiesa del Transito di San Nicolino per la preghiera personale.Dalle ore 18.00 alle ore 22.00 Apertura ai fedeli della chiesa del Transito di San Nicolino per la preghiera personale.Ore 11.30 Celebrazione eucaristica presieduta dal Can. Giovanni Masciullo, Presidente del Capitolo Cattedrale.Ore 19.00 Concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'ASCENZO, Arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie.Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV sui seguenti canali:Easy Tv canale 190Amica 9 canale 91Teleregione canale 14