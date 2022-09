Scuola: arrivano i buoni digitali alle famiglie beneficiarie per l'acquisto dei testi scolastici

Al via l'erogazione del buono libro in formato digitale per l'acquisto dei testi scolastici per le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado.Grazie all'informatizzazione del sistema ed al lavoro sinergico fra Regione e Comune, oltre 1400 famiglie beneficiarie stanno ricevendo all'indirizzo mail indicato in fase di presentazione della domanda sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il buono in formato digitale da utilizzare per l'acquisto dei libri scolastici in una delle librerie convenzionate con il Comune di Trani.Di seguito le cartolibrerie accreditate al servizio:Cartolibreria Panthecart – Corso Imbriani n. 176, TraniGruppo Giodicart srl – S.P. Trani-Andria Km 0.900, TraniMondadori Books S.R.L. – Via Aldo Moro n. 29, TraniCartolibreria Ricchiuti s.n.c. – Via della Repubblica n. 10, BisceglieLe risorse economiche assegnate ai nuclei familiari variano a seconda del grado scolastico e della tipologia di Istituto, come di seguito elencato:Scuole secondarie di I^ grado1^ classe: € 262,432^ classe: € 104,433^ classe: € 117,82Scuole secondarie di II^ grado (licei)1^ classe: € 273,142^ classe: € 169,593^ classe: € 279,394^ classe: € 216,905^ classe: € 228,51Scuole secondarie di II^ grado (istituti tecnici)1^ classe: € 278,492^ classe: € 192,803^ classe: € 266,894^ classe: € 225,835^ classe: € 199,94Scuole secondarie di II^ grado (istituti professionali)1^ classe: € 235,652^ classe: € 137,463^ classe: € 174,954^ classe: € 169,595^ classe: € 117,82Si ricorda, infine, che per quanti non siano riusciti ad inviare in tempo utile la domanda per ottenere il buono libro, nel corso della prima settimana di settembre sarà riaperta una finestra temporale per la presentazione della richiesta sulla piattaforma regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.Le risorse disponibili ammontano complessivamente a €. 275.321,14