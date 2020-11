Scuola, entro oggi ordinanza della Puglia per il ritorno in classe

Scuola sì e scuola no. Dopo la serrata di tutte le scuole da parte del presidente della Puglia Michele Emiliano, e il richiamo del Governo, ora con la suddivisione delle regioni in zone si torna il classe. La Regione Puglia sta predisponendo una nuova ordinanza che verrà pubblicata entro stasera in cui verrà sospesa per ora la Dad e verranno ripristinate le lezioni in presenza. Resterà comunque l'autonomia delle singole scuole per un ritorno totale di tutti gli studenti scaglionato in caso di classi sovraffollate (entro le ore 17).