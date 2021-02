Sequestrata a Civitanova la pescheria del fratello di Salvatore Annacondia

Le indagini coordinate dal Comando provinciale di Macerata e dal reparto operativo aeronavale, nonché dai finanzieri appartenenti alla Compagnia di Civitanova e alla stazione navale di Ancona, hanno permesso il sequestro della pescheria di Leonardo Annacondia, fratello dell'ex boss tranese Salvatore. Per anni Annacondia ha venduto il pesce nei pressi del molo turistico, fino al giugno del 2019, quando è iniziata per la prima volta un'operazione di sanzione e smantellamento dell'attività. La vendita era ripresa alcune settimane dopo fino a quando nel dicembre 2020 le fiamme gialle hanno ripreso l'attività di monitoraggio sulla piccola pesca lungo il tratto costiero maceratese.A seguito di controlli in mare nell'area antistante il porto di Civitanova, i finanzieri hanno approfondito il controllo dell'attività commerciale di Annacondia riscontrando l'assenza dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco per la vendita al dettaglio oltre a rilevare un'occupazione abusiva dell'area demaniale. L'intero prodotto ittico, pari a circa 64 kg è stato sequestrato, così come l'attrezzatura e i titolari multati. I prodotti sono stati, infine, destinati per scopi benefici alla Caritas.