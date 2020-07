Settore caseario: aumenta la richiesta di attrezzature plastiche per la stagionatura

I vantaggi delle attrezzature in plastica per i caseifici

Quali sono le più comuni attrezzature in plastica per i caseifici

L'utilizzo delleper il settore dei caseifici è andata diffondendosi sempre di più, soprattutto negli ultimi anni, considerando le qualità di leggerezza, resistenza e semplicità diche questo tipo di materiale è in grado di offrire.Gli accessori in materiale plastico, quali possono essere griglie, cassette, vassoi e tavole, mantengono inalterate a lungo le proprie caratteristiche, non si deformano, si lavano facilmente e vengono realizzati con materialicon le sostanze alimentari.A questo proposito, le attrezzature casearie Ift destinate ale alla produzione industriale o artigianale di formaggi e latticini in genere corrispondono perfettamente allae agli standard di riferimento per la tutela della salute, la sicurezza e l'igiene. Inoltre, offrono una serie di interessanti vantaggi, sia in merito alla funzionalità che alla lunga durata nel tempo e praticità di utilizzo.Le attrezzature in plastica hanno portatonei caseifici, dovuti sia ad un maggiore rispetto delle regole di igiene, sia ad una migliore efficienza nei confronti degli standard di produzione dei formaggi e degli altri prodotti caseari.In particolare, l'uso delle strutture in materiale plastico per alimentidella formazione di muffe, inoltre, la presenza delle microforature o delle grigliature sul fondo di cassette, contenitori e vassoi permette di muovere e rivoltare le forme di formaggio, risparmiando tempo ed evitando di manipolare continuamente il prodotto.Un altro punto di forza delle attrezzature in materiale plastico è lae asciugatura che, oltre alla praticità e al risparmio di tempo, offre un notevole vantaggio economico dovuto all'abbattimento dei costi di gestione delle aziende del settore caseario.propone unae accessori per il settore caseario, destinate sia al contesto industriale che alle piccole aziende artigianali. In particolare, vengono realizzate tavole per la stagionatura dei formaggi, sia grigliate che forate, tavole piene, griglie impilabili per la stagionatura e cassettedei formaggi stagionati.Ogni prodotto è disponibile, il materiale più utilizzato è ilper uso alimentare, corrispondente alla normativa CE di riferimento, che garantisce la massima igiene unita ad un'estrema praticità e alla robustezza. Tra i vari attrezzi, uno dei più apprezzati è senza dubbio, molto più versatile e igienicamente sicura delle griglie in acciaio che si utilizzavano in prevalenza in passato.A differenza degli accessori in acciaio, alluminio o altri materiali metallici, le griglie in materiale polipropilenico per alimentipoiché più leggere ma altrettanto resistenti. In questo modo, è possibile evitare i problemi tipici dei prodotti in metallo, ad esempio il distacco o la rottura di alcune componenti, e la deformazione dopo pochi mesi di utilizzo.Le griglie impilabili costituisconodi prodotti studiata appositamente per rispondere alle esigenze dei caseifici. La produzione di strutture in materiale plastico proposta da Ift comprendeper il trasporto e lo stoccaggio in cella, tavole forate per la stagionatura, stuoie a rete o microforate,e altri prodotti concepiti per questo tipo di produzione.Un altro accessorio indispensabile, ideale sia per la facilità di lavaggio e le conseguenti doti di igiene, sia per l'indeformabilità e la lunga durata nel tempo. Una proposta pensata dunque per soddisfare qualsiasi genere di esigenza del settore caseario.