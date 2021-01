Si allarga la maggioranza al Comune di Trani: Italia in Comune si federa con Sud al Centro

Maggioranza bulgara al Comune di Trani? "Italia in Comune" si mette insieme a "Sud al centro", in uno dei primi patti federativi fra forze civiche nel centrosinistra pugliese, allargando di fatto la maggioranza da 21 a 25 consiglieri comunali con Tommaso Laurora, Felice Corraro, Mariangela Scialandrone ed Erica Laurora, che di dicono certi "di poter contribuire a rafforzare la compagine amministrativa".In una nota, condivisa dai coordinatori cittadini Giuseppe Tortosa (Sud al Centro) e Tommaso Laurora (Italia in Comune) si annuncia infatti questa unione civile: "Sul modello dell'inclusione e della progettualità' condivisa, nell' intento di sostenere e potenziare l'azione delle amministrazioni di centrosinistra nei territori. Si è così costituito, in seno al consiglio comunale cittadino tranese, l'intergruppo fra le forze politiche di centrosinistra di "Italia in comune" e "Sud al centro"."Il coordinamento cittadino di Italia in Comune - dice Tommaso Laurora - si dice certo di poter contribuire a rafforzare la compagine amministrativa: ora più che mai, anche rispetto al quadro di pericolosa frammentazione che si va configurando a livello nazionale, le nostre comunità hanno bisogno di sistemi, strutturati, solidi e coesi che si prefiggano l'obiettivo di rappresentare il senso di sicurezza e di speranza nel futuro per i nostri concittadini. Ciò detto, nel solco della progettualità civica, entriamo in punta di piedi, forti delle nostre idee e dei nostri valori, certi di poter contribuire ad implementare l'offerta progettuale dell'attuale amministrazione cittadina, con spirito di leale collaborazione".Il coordinamento cittadino di Sud al Centro, con Giuseppe Tortosa (che conta in consiglio comunale la presenza dei consiglieri Carlo Ruggiero e Lia Parente, oltre che dell'assessore Alessandra Rondinone alla Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità e parcheggi, manutenzione della viabilità, trasporto pubblico locale, contenzioso, trasparenza e legalità) "prende atto del modello innovativo di proposta politico – amministrativa, porgendo i migliori auguri".Il tutto con la benedizione anche del vice coordinatore nazionale di Italia in Comune e sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, e del movimento sud al centro, avv. Gianlucio Smaldone.