Si gira davanti al carcere di Trani: Alessandro Gassmann è il commissario Guerrieri

E dopo il centro di Bari e quello di Giovinazzo, la troupe che sta girando la fiction che ha per protagonista l'avvocato Guido Guerrieri, tanto preciso meticoloso nella sua professione quanto "scombinato" nella sua vita privata, anche a Trani Alessandro Gassman non sta passando inosservato, benché le riprese siano lontane da dei luoghi più canonici.Si sta girando infatti nei pressi del carcere e sono state rubate queste immagini in cui la figura elegante dell'attore romano spicca comunque in maniera evidente. Ammiratrici sono già in agguato e nei dintorni poiché, oltre ad essere un bravissimo attore, da tempo liberato dalla etichetta di figlio d'arte, Gassmann é anche un uomo esrtema avvenente e affascinante. Sarà affascinato anche lui da Trani e lo vedremo magari nelle prossime ore a passeggiare sul porto? Staremo a vedere, anche perché in molti sono ormai sulle sue tracce. Ancora una fiction in Puglia dunque, ancora Trani presente, ancora storie appassionanti legati alla cronaca nera. La serie, dal titolo I casi dell'avvocato Guerrieri come la collana edita da Sellerio che raccoglie la trilogia - Testimone inconsapevole (2002 e 2023), Ad occhi chiusi (2003), Ragionevoli dubbi (2006) - è prodotta da Combo International e Bartlebyfilm, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli.