Sinagoga Scolanova, riprendono le visite ma solo su prenotazione

Al fine di prevenire e contenere il diffondersi del #covid-19, le visite guidate all'interno della Sinagoga Scolanova si terranno solo su prenotazione (in italiano, inglese e francese) e per un numero contenuto di persone.Info: 347.1077486, info@incantoapuliatravel.com. Per gli uomini è fatto obbligo di presentarsi muniti di copricapo.