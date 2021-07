Avaria al motore, soccorsa imbarcazione diretta verso Trani con a bordo tre persone

Nelle prime ore della mattinata odierna la Motovedetta della Capitaneria di Porto di Barletta ha portato a termine un'attività di soccorso, iniziata già nelle ore della notte, a favore di un'imbarcazione da diporto.L'imbarcazione stava navigando verso sud in direzione Trani quando è sopraggiunta un'avaria all'apparato motore che ha lasciato gli occupanti in balia della corrente.Le persone a bordo dell'unità, due adulti e un minore undicenne, riuscivano a contattare la Sala Operativa di questa Capitaneria tramite il numero per le emergenze in mare "1530", la quale disponeva l'immediato intervento della dipendente motovedetta CP845 che raggiungeva l'unità a circa 15 miglia nautiche dalla costa antistante il comune di Margherita di Savoia. I militari, accertatosi in primis del buono stato di salute degli occupanti, prestavano assistenza all'imbarcazione in panne, conducendola in sicurezza sino al porto di Barletta, in attesa di riparare il guasto occorso e poter riprendere così la navigazione.Con l'inizio della stagione estiva si rende necessario sensibilizzare l'utenza del mare ad una più attenta e responsabile osservanza delle basilari norme atte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.