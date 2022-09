Trovato morto il sub tranese disperso due giorni fa

Saranno le analisi sul corpo dell'uomo a stabilire le cause del decesso di Angelo Castellanelli, il bresciano residente a Trani che venerdì scorso era scomparso nelle acque antistanti San Cataldo, e per il quale erano immediatamente scattate le operazioni di ricerca lungo tutto il tratto di costa.Al momento le ipotesi probabili sono il malore o l'incidente, sulla vicenda rimane il più stretto riserbo; la certezza è che Castellanelli era non solo un grande esperto di immersioni in apnea ma anche grande conoscitore della zona. I militari della Capitaneria di Porto di San Cataldo e del Salento hanno ritrovato l'uomo in profondità, non lontano dal luogo dove era scomparso.