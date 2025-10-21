Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI

Un giro d'affari pari a circa mezzo milione di euro, ancora maggiore il danno ambientale per quello che laha definito «un'attività tra le più devastanti per il fondale marino da Bari a Margherita di Savoia». Un'inchiesta che ha rivelato come la pesca dei datteri di mare, vietata, era «diventata prassi».(54 persone fisiche e 3 enti):persone sono state portate insono state confinate ai. L'ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari delipotizza 84 ipotesi di reato con le ipotesi, a vario titolo, di associazione a delinquere, danneggiamento e deturpamento di beni paesaggistici, inquinamento, disastro ambientale, minacce a pubblico ufficiale e anche illeciti amministrativi contestati agli enti coinvolti.L'operazione, denominatae che ha portato anche ad(o esercitare l'attività di impresa) e, ha portato gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero della, a scoprire un mercato parallelo e illegale che teneva insieme pescatori di frodo e attività commerciali. Adesso sono tutti indagati con l'accusa di aver saccheggiato chilometri di costa, sulla fascia adriatica, pescando i datteri di mare.L'inchiesta è partita dopo un sequestro disposto il 5 maggio 2023, al mercato ittico di piazza Minuto Pesce, a Molfetta, a carico del 47enne molfettese. L'uomo, infatti, «aveva esposto per la venditadella specie "limoni di mare" di cui è vietata la raccolta, il commercio e la vendita». Datteri venduti anche aa imprenditori e a ristoratori di Bitonto, Giovinazzo, Cerignola, Barletta, Margherita di Savoia, Molfetta e Terlizzi.Due anni di pedinamenti, intercettazioni e riprese subacquee, inoltre, hanno portato a ricostruire una catena d'approvvigionamento fra pescherecci, commercianti e privati. Le indagini hanno portato a documentare il modus operandi (dal "datteraro", all'intermediario fino agli acquirenti) e scoprire «la rete organizzata di alcuni "pescatori" (facente capo ai) e dei relativi familiari e l'organizzazione deiper la pesca e la ricettazione dei datteri».I militari hanno eseguito anche dieci sequestri, tra box pescherie, locali privati, tre natanti da diporto (fra cui due gommoni) e varie attività commerciali. Disposto pure il sequestro del denaro ritenuto provento della vendita dei datteri, di cui la legge vieta la raccolta proprio perché comporta la distruzione dell'habitat marino.