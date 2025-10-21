Cronaca
Pesca illegale di datteri di mare, scattano le misure cautelari nel Nord Barese
Operazione della Guardia Costiera coordinata dalla Procura di Trani
Trani - martedì 21 ottobre 2025 10.06
È in corso nell'area Nord di Bari l'esecuzione di misure cautelari personali e reati a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani. È indetta Conferenza stampa presso la procura di Trani alle ore 10:30.