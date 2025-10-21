Datteri
Datteri
Cronaca

Pesca illegale di datteri di mare, scattano le misure cautelari nel Nord Barese

Operazione della Guardia Costiera coordinata dalla Procura di Trani

Trani - martedì 21 ottobre 2025 10.06
È in corso nell'area Nord di Bari l'esecuzione di misure cautelari personali e reati a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani. È indetta Conferenza stampa presso la procura di Trani alle ore 10:30.
  • Guardia Costiera
Altri contenuti a tema
1 A Trani la Guardia Costiera sequestra due dehors su demanio marittimo A Trani la Guardia Costiera sequestra due dehors su demanio marittimo La misura cautelare emessa dopo una lunga e complessa indagine durata circa un anno
Sequestrate quattro aree demaniali sul litorale nord di Trani Sequestrate quattro aree demaniali sul litorale nord di Trani Venivano utilizzate come discariche abusive
Trovato morto il sub tranese disperso due giorni fa Trovato morto il sub tranese disperso due giorni fa Il settantunenne era un esperto di immersioni in apnea
La Guardia Costiera di Trani sequestra oltre 4 chili di datteri di mare La Guardia Costiera di Trani sequestra oltre 4 chili di datteri di mare Il prodotto pescato di frodo a Barletta
Avaria al motore, soccorsa imbarcazione diretta verso Trani con a bordo tre persone Avaria al motore, soccorsa imbarcazione diretta verso Trani con a bordo tre persone L'operazione alle prime luci dell'alba della Guardia Costiera di Barletta
1 Scarico abusivo di acque reflue a Trani, multa di 60mila euro per il proprietario di una villa sul mare Scarico abusivo di acque reflue a Trani, multa di 60mila euro per il proprietario di una villa sul mare Operazione della Guardia Costiera lungo la spiaggia delle Conche
Analisi su rifiuti speciali alterati, coinvolta un'azienda di scavi di Trani Analisi su rifiuti speciali alterati, coinvolta un'azienda di scavi di Trani Perquisito un laboratorio di Corato dalla guardia costiera
Trani, sequestrata una vasta area demaniale in contrada Fontanelle Trani, sequestrata una vasta area demaniale in contrada Fontanelle L'operazione a cura Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera
