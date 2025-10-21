Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»

Un'inchiesta che ha rivelato «come una attività tra le più devastanti per il fondale marino, era diventata prassi». E che pone domande «su una questione culturale, ovvero il consumo del dattero di mare che per essere recuperato richiede l'uso di martelli che danneggiano in alcuni casi irreversibilmente il fondale marittimo».È quanto spiegato dal capo della, sull'operazione portata al termine questa mattina dagli uomini dellaa Molfetta.gli indagati di cuiaccusati ditra associazione per delinquere, danneggiamento e deturpamento di beni paesaggistici, inquinamento, disastro ambientale, minacce a pubblico ufficiale e vari illeciti amministrativi contestati agli enti coinvolti, ha specificato Nitti.In carcere sono finite, altresono state sottoposte agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico,a obblighi di dimora ea divieti di dimora e di esercitare l'attività di impresa. I sequestri eseguiti sono stati 10 tra cui ci sono gli immobili in cui venivano venduti i prodotti e i natanti utilizzati per la pesca. «Tutti sapevano dell'illegalità della loro condotta», è stato sottolineato dal pubblico ministeroche ha coordinato gli accertamenti investigativi.Nel corso della conferenza stampa, svoltasi a Trani, si è parlato di una filiera che partiva dal danneggiamento per arrivare all'intermediazione, all'acquisto e infine alla rivendita del pescato a nord di Bari. La costa battuta dagli indagati partiva da Molfetta e arrivava fino a Barletta. «Una vendita da oltre mezzo milione di euro con un danno inestimabile per l'ambiente», ha poi evidenziato il comandante della, il capitano di fregataUtili sono state le intercettazioni telefoniche «senza le quali non avremo potuto ricostruire la rete di relazione, i ruoli degli indagati e la consapevolezza di quello che facevano», ha detto il comandante della, l'ammiraglio. Gli indagati erano divisi «in tre gruppi che collaboravano tra di loro, si scambiavano i mezzi e sceglievano i giorni «per non sovrapporsi nelle attività», ha riferito Nitti chiarendo che ognuno degli indagati aveva un ruolo.«C'era il dattarolo - ha spiegato Nitti - che con bombola e martello si immergeva per recuperare i datteri, c'era chi si occupava dell'intermediazione con pescherie, ristoranti e singoli acquirenti. Pensare che le intercettazioni siano uno strumento superato è qualcosa di completamente scollegato dalla realtà», ha concluso.