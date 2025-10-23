La Capitaneria di Porto di Molfetta
La Capitaneria di Porto di Molfetta
Cronaca

Le minacce dei "dattaroli" ai militari: «Vi butto la dinamite in Capitaneria»

Uno degli indagati è accusato di peculato: avrebbe usato l'auto della Multiservizi per una consegna. Ieri i primi interrogatori

Trani - giovedì 23 ottobre 2025 11.45
«Ma cosa vuole, quello è un bastardo... vi butto la dinamite nella Capitaneria». Ed ancora: «Ragazzo, questi davvero che sono stupidi, questi vogliono le mazzate». Inequivocabili, le minacce dei pescatori di datteri indagati nell'indagine "Jolly" avevano come obiettivo un sottocapo scelto Np della Guardia Costiera di Molfetta.

Ieri sono iniziati gli interrogatori di garanzia: la maggior parte degli indagati in carcere, tra Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto e Trani, assistiti dagli avvocati Maurizio Altomare, Andrea Calò, Sergio de Candia, Angelantonio de Palma, Marco Di Bartolomeo, Giuseppe Germinario, Michele Ippedico, Marcello Magarelli, Maurizio Masellis, Felice Petruzzella e Michele Salvemini, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre altri hanno cercato di chiarire le loro posizioni.

Le altre audizioni proseguiranno durante la giornata. 84 le ipotesi di reato tra associazione per delinquere, danneggiamento e deturpamento di beni paesaggistici, inquinamento, disastro ambientale, minacce a pubblico ufficiale ed illeciti amministrativi contestati agli enti coinvolti in un'attività che ha permesso di scoprire un mercato parallelo e illegale che teneva insieme i pescatori di frodo e gli esercizi commerciali. Lorenzo Sinigaglia, uno degli indagati, risponde anche di peculato.

Il 20 giugno 2024, quale dipendente della Molfetta Multiservizi s.r.l., «durante il proprio turno di lavoro, impiegava» uno dei veicoli aziendali «per il raggiungimento del deposito dei datteri del fratello Vincenzo». Non solo: l'uomo, il 10 ottobre dell'anno scorso «negli uffici della Guardia Costiera usava minaccia verso gli ufficiali presenti, qualora avessero effettuato di nuovo un controllo nei suoi confronti, in particolare sul proprio gommone», è scritto nell'ordinanza di custodia cautelare.

«La prossima volta che fermate me, prendo una mazza e vi uccido tutti, a costo di andare in carcere», avrebbe urlato «con l'intenzione di intimorire e far desistere i pubblici ufficiali dall'effettuare ulteriori attività di controllo». I "dattaroli" mal sopportavano i controlli: «Ehi apri gli occhi che quelli della Capitaneria hanno messo tutte e due le telecamere puntate dove vai a scaricare», metteva in guardia Cosmo Damiano Sciancalepore, pure lui indagato, parlando con Vincenzo Sinigaglia.

Ed è stato proprio quest'ultimo, dopo il sequestro di 20 chilogrammi di datteri, «ad esprimere parole di vendetta con riferimento» ad un sottocapo scelto Np. «Ma che vuole, è un bastardo, ma sappiamo cosa fare». Tra gli obiettivi il gommone militare e la sede di banchina Seminario: «Vi butto la dinamite nella Capitaneria».
  • Guardia Costiera
Altri contenuti a tema
«Ho spaccato tutto»: così i "dattaroli" devastavano i fondali dell'Adriatico «Ho spaccato tutto»: così i "dattaroli" devastavano i fondali dell'Adriatico Le frasi degli indagati intercettate dalla Guardia Costiera. Da questa mattina, intanto, al via gli interrogatori di garanzia
Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili» Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili» L'indagine della Procura di Trani pone domande «su una questione culturale», ha detto Nitti. L'ipotesi di reato è procurato disastro ambientale
Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI Scoperto dalla Guardia Costiera un mercato parallelo e illegale che teneva insieme pescatori di frodo e esercizi commerciali
Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti Pesca abusiva di datteri di mare, maxi operazione: 35 arresti 57 indagati: 25 in carcere, 10 ai domiciliari. Disposti anche obblighi e divieti di dimora. Sequestrati locali e box commerciali
1 A Trani la Guardia Costiera sequestra due dehors su demanio marittimo A Trani la Guardia Costiera sequestra due dehors su demanio marittimo La misura cautelare emessa dopo una lunga e complessa indagine durata circa un anno
Sequestrate quattro aree demaniali sul litorale nord di Trani Sequestrate quattro aree demaniali sul litorale nord di Trani Venivano utilizzate come discariche abusive
Trovato morto il sub tranese disperso due giorni fa Trovato morto il sub tranese disperso due giorni fa Il settantunenne era un esperto di immersioni in apnea
La Guardia Costiera di Trani sequestra oltre 4 chili di datteri di mare La Guardia Costiera di Trani sequestra oltre 4 chili di datteri di mare Il prodotto pescato di frodo a Barletta
Sinistra Italiana Trani sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali
23 ottobre 2025 Sinistra Italiana Trani sostiene la candidatura di Mino Di Lernia alle regionali
Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani
23 ottobre 2025 Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani
Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala
23 ottobre 2025 Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala
"Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione "
23 ottobre 2025 "Sanità, vent’anni di promesse e fallimenti: la Barletta-Andria-Trani dimenticata dalla Regione"
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore
23 ottobre 2025 Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore
Trani, laboratorio "Halloween Cookie ": al Family Lab oggi si cucina in famiglia
23 ottobre 2025 Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia
Trani Soccorso ripristina il defibrillatore rubato in Piazza della Repubblica
23 ottobre 2025 Trani Soccorso ripristina il defibrillatore rubato in Piazza della Repubblica
Basket, una rimonta pazzesca che vale la vittoria per la Juve Trani: da -18 a +4
23 ottobre 2025 Basket, una rimonta pazzesca che vale la vittoria per la Juve Trani: da -18 a +4
Prevenzione cardiologica con Rotary Educational in biblioteca “G.Bovio” a Trani
22 ottobre 2025 Prevenzione cardiologica con Rotary Educational in biblioteca “G.Bovio” a Trani
«Ho spaccato tutto»: così i "dattaroli " devastavano i fondali dell'Adriatico
22 ottobre 2025 «Ho spaccato tutto»: così i "dattaroli" devastavano i fondali dell'Adriatico
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.