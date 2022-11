Soggiorno a Trani per Ornella Muti ospite della struttura Ognissanti

Ognissanti, struttura polifunzionale gestita da Alegra hospitality group, ha ancora una volta ospitato un volto noto del mondo dello spettacolo amatissimo dal pubblico. Stiamo parlando di Ornella Muti in visita a Trani perchè interprete straordinaria del recital "L'amore è un'altra storia" di Gerardo Russo a San Ferdinando di Puglia (BT), in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulla donna. La Muti è attualmente sul grande schermo nel film The Christmas Show e a teatro con la pièce "Il pittore di cadaveri" di Mark Borkowsky. La showgirl ha anche pubblicato nelle storie sul suo profilo Instagram la vista mozzafiato del Porto di Trani dalla sua camera. Non solo donne di spettacolo di grande caratura a Ognissanti. Ieri una gradita sorpresa, che ha onorato tutto lo staff della struttura, dalla cucina alla sala, al management: la chef stellata Michelin Cristina Bowerman, infatti, ha pranzato nel ristorante di Ognissanti e si è complimentata per il grande livello qualitativo.