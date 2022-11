Sottopasso via De Robertis, Lima: «È il PD che ha perso l'occasione di migliorare un progetto preesistente»

«Sottopasso via de Robertis. È il PD che ha perso l'occasione di migliorare un progetto preesistente»: è la replica di Raimondo Lima al comunicato a firma della segreteria cittadina del PD.«Gli unici progetti che approvano - prosegue - sono quelli partoriti tanti anni fa dal centrodestra. Senza migliorarli. Sí. Perché anche il quartiere in tutti questi anni è cambiato, anche a livello urbanistico. Ma per loro ciò che conta è dimostrare che producono qualcosa. Perché non farlo a 2 corsie? La maggior parte dei cittadini e residenti non sanno ancora come cambierà la viabilità in quel tratto che diventerà a senso unico e in sola uscita. Speriamo che i disagi per i residenti ed i commercianti - di quello che oramai è uno dei quartieri più popolosi della città - non siano eccessivi e protratti per lungo tempo perché ciò arrecherebbe un ulteriore danno alla vita e alla economia del quartiere».