"Stabat mater dolorosa": stasera a San Luigi l’ultimo appuntamento del Festival Musicae Sacrae  

L'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani, nata in seno all'associazione culturale e musicale Hermes, presenta l'ultimo appuntamento del Festival Musicae Sacrae.Il Festival Musicae Sacrae, primo momento dell'intensa stagione concertistica 2024, è quasi giunto al termine e l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo prepara l'atto conclusivo di una rassegna solenne che ha emozionato e ammaliato la platea.Domenica 24 marzo presso l'Auditorium San Luigi di Trani si terrà, a partire dalle ore 20.00, l'ultimo concerto del Festival di Musica Sacra organizzato in collaborazione con la Curia Arcivescovile. Ispirandosi alla figura di Papa Pio XII, l'Accademia ha scelto di intitolare il festival Musicae Sacrae riecheggiando la XXI enciclica pubblicata dal pontefice nel 1955 e dedicata alla disciplina e all'ordinamento della musica sacra. I concerti del 2, 10 e 17 marzo hanno ottenuto grande successo realizzando momenti di considerevole spessore artistico e culturale.Il concerto del 24 marzo sarà dedicato ad una delle pagine più sublimi di tutta la storia della musica sacra. L'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo con il soprano Jiayu Jin e il mezzosoprano Giulia Maccabei diretta dal maestro Giuseppe Monopoli eseguirà lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Il giovane compositore, esponente di spicco dell'epoca barocca, compose a soli ventisei anni questo capolavoro prima di morire consumato da una tubercolosa ossea. Pergolesi ha giustapposto ad un testo della tradizione cristiana una musica struggente e meravigliosa che rievoca il dolore della Vergine per la morte del proprio figlio crocifisso.Proviene dalla Cina il soprano Jiayun Jin. Nonostante la sua giovane età vanta già un'incredibile fama internazionale. Si è laureata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 2021 cum laude e con menzione speciale. Specializzata in canto barocco e musica da camera si è esibita comesolista in festival molto prestigiosi tra cui il Rome Baroque Festival. Molto apprezzata come cantante d'opera, ha debuttato in Francia, Germania e Italia sotto la direzione di famosissimi direttori d'orchestra.Il mezzosoprano Giulia Maccabei, dopo aver conseguito presso il Conservatorio di Perugia egregiamente due lauree di primo livello rispettivamente in Didattica della Musica e Canto Lirico e una laurea di secondo livello sotto la guida del maestro Antonio Pantaneschi, si perfeziona nel repertorio barocco con il controtenore Andreas School e il mezzosoprano Marina de Liso. Fa parte del Coro della Cappella Musicale della Basilica papale di San Francesco d'Assisi con cui partecipa a registrazioni audio-video, celebrazioni in diretta RAI e concerti su tutto il territorio nazionale.Domenica 24 marzo a partire dalle ore 20.00, il soprano Jiayun Jin, il controsoprano Giulia Maccabei e i musicisti dell'Orchestra Filarmonica del Mediteranno incanteranno il pubblico con un'esecuzione di prim'ordine tesa ad omaggiare la grandezza del compositore G.B. Pergolesi. Una guida all'ascolto curata dalla prof.ssa Annamaria Bonsante permetterà agli spettatori di immergersi in una performance ad alto impatto emotivo.Apriranno la serata i saluti istituzionali della Consigliera Regionale Delegata alla Cultura Grazia di Bari ed onorerà il concerto, la presenza di Sua Eccellenza Monsignore Leonardo D'ascenzo, Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.I biglietti per il concerto dal titolo STABAT MATER DOLOROSA del 24 marzo sono acquistabili al costo di 12 euro. Le prevendite sono disponibili sul sito www.diyticket e tramite Call Center 060406 o al botteghino: +39 3479640366/ +39 3468296657/ accademia.filarmonica.med@gmail.com.Ufficio stampaLetizia Scandamarre tel.+39 345 155 1787e-mail: ufficiostampa.ass.cultur.hermes@gmail.com