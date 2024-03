Festival Musicae Sacrae: il 10 marzo Vivaldi, Schubert, Mendelssohn, Pergolesi

L'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani, nata in seno all'associazione culturale e musicale Hermes, dopo il successo del concerto inaugurale della nuova stagione concertistica tenutosi il 2 Marzo, presenta un nuovo appuntamento incastonato, come una gemma rara, nella preziosa programmazione del Festival Musicae Sacrae che costituisce il primo momento dell'intensa e articolata stagione del 2024. L'obiettivo del Festival è quello di racchiudere il grande pubblico, la solenne musica sacra, la passione e il talento dei musicisti e l'ampio respiro internazionale dell'Accademia in una copula feconda capace di sprigionare tutta la bellezza inabissata nelle partiture musicali.Il Festival di Musica Sacra, organizzato in collaborazione con la Curia Arcivescovile e articolato in quattro appuntamenti, si snoda nel prossimo concerto dedicato interamente all'antifona mariana. Ispirandosi alla figura di Papa Pio XII, l'Accademia ha scelto di intitolare il festival Musicae sacrae. Il titolo che incornicia i quattro eventi del festival riecheggia la XXXI enciclica pubblicata dal pontefice nel 1955 e dedicata alla disciplina e all'ordinamento della musica sacra.Durante il concerto del 10 marzo risuoneranno le note della Sinfonia al Santo Sepolcro composta da A.Vivaldi, del Salve Regina in la minore di G.B. Pergolesi, del Salve Regina di Mendelssohn e di F. Schubert. I talenti dell'Orchestra Filarmonica del Mediteranno diretti dal maestro Giuseppe Monopoli accompagneranno la straordinaria voce del soprano di Iga Kowalczyk.Iga Kowalczyk è un talento del canto riconosciuto a livello mondiale. È nata a Gdnyia in Polonia e ha iniziato a studiare canto presso la sua città. Successivamente, dopo una aver studiato a Lione, si trasferisce in Svizzera dove completa i suoi studi accademici nel 2023 laureandosi presso l'Haute Ecole de Genève nella classe di Heide Brunner. La sua formazione è puntellata da numerose esperienze di studio in Masterclass con Soile Isokoski, Roger Vignoles, Nikolay Borchev. Grazie alla sua straordinaria voce e allo studio che le ha permesso di affinare perfettamente la sua tecnica, Iga Kowalczyk si è esibita come solista in numerosi eventi e concerti in Francia, Svizzera, Stati Uniti e Germania dove, attraverso lo straordinario strumento della sua voce, ha promosso la cultura musicale polacca. Contraddistingue i suoi interessi artistici un furente amore per la musica romantica e preromantica.Domenica 10 marzo all'auditorium S.Luigi a partire dalle ore 20.00, Iga Kowalczyk e i musicisti dell'Orchestra Filarmonica del Mediteranno incanteranno il pubblico con l'esecuzione delle più sublimi composizioni musicali dedicati alla figura della Vergine. Una guida all'ascolto curata dalla prof.ssa Annamaria Bonsante permetterà al pubblico di immergersi nelle composizioni proposte e di vivere un'esperienza ancora più coinvolgente.I biglietti per il concerto dal titolo "Ad te clamamus" I Salve Regina del 10 marzo sono acquistabili al costo di 12 euro. Le prevendite sono disponibili sul sito www.diyticket e tramite Call Center 060406 o al botteghino: +39 3479640366/ +39 3468296657/ accademia.filarmonica.med@gmail.com.