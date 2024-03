L'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani ha incantato con la musica sacra

Powered by

Una serata di forti emozioni quella vissuta dal pubblico che ha occupato le poltrone della platea dell'Auditorium San Luigi di Trani domenica 10 marzo.I talenti dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani diretti dal maestro Giuseppe Monopoli hanno accompagnato la voce del soprano Iga Kowalczyk in uno straordinario concerto dedicato all'antifona mariana.Il talento straordinario di Iga Kowalczyk ha lasciato senza parole gli spettatori. Il soprano con l'orchestra ha eseguito in maniera impeccabile la Sinfonia al Santo Sepolcro composta da Vivaldi, il Salve Regina in la minore di Pergolesi e il Salve Regina di Mendelsoohn e di Schubert. Emozionati a loro volta dal calore e dall'ammirazione dimostrata, l'orchestra e il soprano Iga Kowalczyk hanno concesso al pubblico un generoso bis.